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ABD'de büyük kriz! Fiyat artışı, tedarik sıkıntısı... Artık talebi karşılayamıyorlar

#Koronavirüs#Gıda Bankaları#Son Dakika
ABDde büyük kriz Fiyat artışı, tedarik sıkıntısı... Artık talebi karşılayamıyorlar

ABD’de ihtiyaç sahiplerine yardım yapan gıda bankaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan fiyatların ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların etkisiyle talebi karşılamakta zorlanıyor.

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ABD’de 200’den fazla gıda bankasını koordine eden ve kar amacı gütmeyen “Feeding America”nın işletme müdürü Katie Fitzgerald, gıda fiyatlarındaki yükselmenin halihazırda gıda güvensizliği yaşayan insanları daha çok etkilediğini belirtti.

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Fitzgerald, gıda bankalarının salgınla birlikte 2 ila 3 kat artan gıda maliyetlerini sonsuza kadar karşılayamayacağını vurguladı. ABD’de de maddi sıkıntı yaşayan ailelere yardım yapan gıda bankalarının sayısı Kovid-19 salgınında arttı.

ABDde büyük kriz Fiyat artışı, tedarik sıkıntısı... Artık talebi karşılayamıyorlar

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Buna rağmen fiyat artışı ve tedarik zincirindeki sıkıntılar yardımların yapılmasını zorlaştırıyor. Özellikle yaklaşan Şükran Günü tatili ve yılbaşı öncesi ihtiyaç sahipleri gıda sıkıntısı yaşıyor.

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