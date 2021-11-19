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ABD'de bütçe açığı artacak

#ABD#Bütçe#Biden
ABDde bütçe açığı artacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın sosyal harcama paketinin bütçe açığını 10 yılda 367 milyar dolar artırması bekleniyor.

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ABD'de Kongre Bütçe Ofisi (CBO), Başkan Joe Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketinin 2022-2031 döneminde federal bütçe açığında 367 milyar dolarlık artışa neden olacağı tahmininde bulundu.

CBO, Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan sosyal harcama tasarısına ilişkin değerlendirmesini tamamladı.
Ofisten yapılan açıklamada, tasarının yürürlüğe girmesi halinde 2022-2031 döneminde bütçe açığında 367 milyar dolarlık artışla sonuçlanacağının tahmin edildiği aktarıldı.

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ABD Temsilciler Meclisi tarafından 1 trilyon dolarlık altyapı paketi ile kasım ayının ilk haftasında oylanması planlanan sosyal harcama paketi, Demokratların ılımlı kanadının söz konusu paketin maliyetine ilişkin CBO'dan tarafsız bir değerlendirme talep etmesi üzerine ertelenmişti.

Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi, milyonlarca kişiye istihdam sağlanmasını, iş gücüne katılımı artırmayı, uzun vadeli büyümeyi teşvik etmeyi, fiyat baskılarını azaltmayı ve ABD'nin temiz enerji hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamayı amaçlıyor.

Sosyal harcama paketi, yasalaşması halinde çocuklu aileler ile düşük gelirli Amerikalıların yaşamlarını ve yenilenebilir enerji ekonomisini derinden etkileyecek çeşitli programları içeriyor.

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Söz konusu paketle, temiz enerji ekonomisine yönelik toplam 555 milyar dolarlık kaynak ayrılması öngörülüyor.

Sosyal harcama paketinin finansmanı için bir dizi vergi düzenlemesinin de hayata geçirilmesi planlanıyor. Pakette yer alan vergi düzenlemeleriyle 10 yılda toplam 2 trilyon dolara yakın vergi geliri sağlanması hedefleniyor.

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