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ABD'de borçlanma tavanında anlaşma yakın

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#ABD#Borçlanma Tavanı#Ekonomi
ABDde borçlanma tavanında anlaşma yakın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:19

ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, borçlanma tavanını artırmaya ve harcamaları 2 yıl için sınırlamaya yaklaştılar.

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ABD ekonomisinin durmasına sebebiyet verecek olan borçlanma tavanı krizinde çözüm sinyalleri gelmeye başladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, borçlanma tavanını 2 yıllık bir süre için artıracak ve aynı zamanda bu süre için askeri harcamalar dışındaki harcamaları sınırlayacak bir anlaşma yapmak üzereler.

Beyaz Saray'ın IRS için fonları artırma planını düşürmeyi değerlendirmekte olduğu da iddia edildi.

Cumhuriyetçilerin müzakerecisi Garret Graves, yoksulluk karşıtı programlar için çalışma zorunluluğunun getirilmesinin anlaşılamayan konulardan biri olduğunu söyledi.

Beyaz Saray ise bu teklifin çılgınlık olduğunu tanımladı.

 

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#ABD#Borçlanma Tavanı#Ekonomi

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