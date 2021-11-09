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ABD'de benzin fiyatlarına ayarlama mı gelecek?

#ABD#Benzin#Fiyat
ABDde benzin fiyatlarına ayarlama mı gelecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın yüksek benzin fiyatlarına karşı harekete geçmesi bekleniyor.

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ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Başkan Joe Biden'ın yüksek benzin fiyatlarını ele almak için bu hafta harekete geçebileceğini belirtti.

Granholm, MSNBC'ye verdiği röportajda, Biden'ın benzin fiyatlarındaki artışa karşı alınabilecek tedbirler konusunda seçenekleri değerlendirmekte olduğunu bildirdi.

Biden'ın yüksek benzin fiyatlarına karşı harekete geçebileceğini aktaran Granholm, konuya ilişkin ayrıntı vermeden bu hafta bir açıklama gelebileceğini kaydetti.
Granholm, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol arzının büyük çoğunluğunu kontrol ettiğine dikkati çekerek, Biden'ın "herkesten daha fazla arz görmek istediğini" aktardı.

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OPEC GRUBU, ÜRETİMİ HIZLANDIRMA ÇAĞRILARINA DİRENİYOR

OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu, ABD'nin petrol arzını daha da artırma çağrılarına rağmen 4 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantısında, daha önce belirlenen üretim planı kapsamında aralık ayı için günlük 400 bin varil üretim artışını koruma kararı almıştı.

Grubun bu kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden, cumartesi günü yaptığı açıklamada, yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele için "başka araçlara" da sahip olduklarını söylemişti.

Biden'ın söz konusu açıklaması, piyasalarda ABD'nin stratejik petrol rezervlerini kullanacağına dair beklentilere yol açmıştı.

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BENZİN FİYATI, BİR YIL ÖNCESİNE GÖRE 1,30 DOLAR ARTTI

Küresel piyasalardaki enerji krizi sürerken, ABD'de de petrol fiyatları yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu şokun ardından talepteki hızlı artış ve tedarik zincirindeki aksamalar, ham petrol fiyatlarının
yüksek seviyelerde seyretmesine neden oluyor. OPEC grubunun, üretimi hızlandırma çağrılarına direnmesi de fiyatlardaki yükselişte önemli rol oynuyor.

Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı bugün 82,6 dolar seviyesine kadar yükselirken, bu durum araç kullanımının yoğun olduğu ABD'de benzin fiyatlarına da yansıyor.

Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yılın aynı ayına kıyasla 1,30 dolar artışla galon (yaklaşık 3,9 litre) başına 3,42 dolar seviyesinde seyrediyor.

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