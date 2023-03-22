Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

ABD'de bankacılık krizi büyüyor mu? Yellen'den çok önemli açıklamalar

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Banka#Fed
ABDde bankacılık krizi büyüyor mu Yellenden çok önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 22:22

ABD bankacılık sisteminde uzun süre sonra iki banka iflas etti. Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflasıyla başlayan belirsizliğe bir ışık da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaktı. Yellen sigortasız tüm banka mevduatlarını sigortalamayı düşünmediklerini, büyük mevduat çıkışlarının olabileceğini belirtti.

Haberin Devamı

Küresel piyasalar ABD ekonomisindeki bankacılık krizine odaklandı. Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflasıyla başlayan bankacılık krizinin devamına ilişkin olarak ABD Hazine Bakanı Janet Yellen açıklamada bulundu.

Yellen "Sigortasız tüm banka mevduatlarını sigortalamayı düşünmüyoruz" dedi.

Küçük veya topluluk bankalarının batmasının büyük bir bankanın batması kadar bankalardan mevduat çıkışını tetikleyebileceğini söyleyen Yellen "banka iflaslarında vaka bazında sistemsel riskleri belirlemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Gözden KaçmasınFed faiz kararını açıkladıFed faiz kararını açıkladıHaberi Görüntüle

Yellen açıklamasında şunlara da değindi:

"Mevduat çıkışının SVB'nin likiditesini tüketmesi, vahim bir mevduat çıkışı olması nedeniyle Silicon Valley Bank için sistemsel risk istisnasını uygulamaya koyduk. Bankacılık sisteminde istikrarın sağlanmasına, kamunun güveninin iyileştirilmesine odaklandı. FDIC mevduat sigorta limitinin 250 bin doların üzerine çıkarılıp çıkarılmayacağını gelecekte tartışabiliriz. Şu anda mevduat sigorta limitinin artırılmasını düşünmüyorum. Silicon Valley Bank'tan yaşanana benzer hızda mevduat çıkışını daha önce hiç görmedik."

Gözden KaçmasınAltın Fedle hareketlendiAltın Fed'le hareketlendiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Banka#Fed

BAKMADAN GEÇME!

Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları