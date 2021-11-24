ABD'de alınan karar ne anlama geliyor? Kripto para piyasaları nasıl etkilenecek?

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed), kripto para piyasalarıyla ilgili olarak 2022 yılında hareket geçmesi beklenirken; ABD tarafında yeni bir gelişme yaşandı. ABD'de finans piyasası regülatörlerinden ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), ABD bankalarının kripto paraları içeren belirli aktivitelerde bulunmadan önce bağlı bulundukları regülatörden izin istemeleri ve yazılı onay almaları gerektiğini bildirdi. Uzmanlar, son dönemde haber kaynaklı hareketini sürdüren kripto para piyasalarıyla ilgili her gelişmenin piyasa üzerinde etkili olduğunu belirtiyor.

Kripto paralarla ilgili yapılması beklenen düzenlemelerin, belirsizliklerin büyük oranda ortadan kalkması beklentisiyle olumlu etkilemesi bekleniyor. Huobi Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “Bankaların da müşterileri ile kripto para işlemlerinin de önünün açılacak olmasıyla kripto paraların fiyatlaması bakımından olumlu olacağını düşünüyoruz” şeklinde değerlendirdi.

Dün geçtiğimiz 6 haftanın en düşük seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin fiyatları, yeni günde de düşüş eğiliminde hareketini sürdürüyor. Bitcoin (BTC), bugün içerisinde en yüksek 57 bin 858 doları, en düşük ise 56 bin 169 dolar seviyesini görürken, saat 15.10 itibarıyla yüzde 0.49 oranında artışla 56 bin 477 dolar seviyesinde hareket ediyor. Ethereum (ETH) fiyatları da, günlük yükselişini yüzde 3.11 seviyesine taşırken, şu dakikalarda 4 bin 278 dolar seviyesinde işlem görüyür.

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"KRİPTO PARA İŞLEMLERİNİN ÖNÜ AÇILACAK"

Beste Naz Süllü – Huobi Türkiye Araştırma Müdürü

Amerika’da ABD Merkez Bankası (Fed) ve Sigorta Mevduat Kuruluşu kripto para düzenlemeleri için 2022’de harekete geçiyor. Yatırım kuruluşları bankaların bilançolarında dijital varlıkların tutulmasına ilişkin düzenlemeleri netleştirecek ve aynı zamanda uyum ilkeleri ve tüketiciyi koruma çerçeveleri belirlenecek.

Bir süredir ABD’li üst düzey yetkililerinden gelen kripto para hakkındaki açıklamalar ve regülasyonun olmayışının getirdiği alan başta Bitcoin olmak üzere kripto para fiyatlarını aşağı yönlü etkiliyordu. Fakat müşteri taleplerinin artması ile hem bankalar kripto para işine girmek istiyor hem de kripto paralar da bankacılık kanunu kapsamında düzenlenmek istiyordu.

Düzenlemenin çıkması ile hem kripto paraların regülasyonu hakkında belirsizliklerin bir kısmı giderilmiş olacak hem de kripto paraya doğru kayan paranın banka bilançosuna girmesi sağlanarak sistem dışı kalmasının önüne geçilecek. Zira yasaklayıcı düzenlemelerin yerine düzenleyici oluşu ayrıca bankaların da müşterileri ile kripto para işlemlerinin de önünün açılacak olmasıyla kripto paraların fiyatlaması bakımından olumlu olacağını düşünüyoruz. Buna ek olarak Hindistan kripto paraları yasaklamak yerine şubat ayında parlamentoda yapılacak görüşmelerinde işin teknoloji boyutu ile ele alınıp yasağın esnetilmesi tartışılacak.

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"BANKALARIN DAHA TEMKİNLİ HAREKET ETMELERİ GEREKECEK"

Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz

ABD Para Birimi Denetleme Ofisi’nden (OCC) yapılan açıklamada, bankaların kripto para birimini içeren belirli faaliyetlerde bulunmadan önce yazılı izin almaları gerekeceğini bildirmesinin ardından bu durum kripto para piyasasında kısmi düşüşlere sebep oldu diyebiliriz. Bu durum piyasada bankaların kripto hizmetleri sunarken daha temkinli hareket etmelerini gerektirecek.

Yapılan açıklamada, bankaların belirli kripto para, dağıtık defter ve stablecoin faaliyetlerinde bulunmadan önce denetim makamlarına bu niyetlerini bildirmeleri ve yazılı izin almaları gerekeceği kaydedildi. Bu durumda kripto varlık faaliyetlerinin belirli denetimlerden geçeceğini ve izinle ilerleyeceğini göreceğiz.