ABD'de açık iş sayısı rekor seviyeye ulaştı

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 597 bin artarak 8 milyon 123 bine çıktı.

Verinin açıklanmaya başlandığı Aralık 2000'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan açık iş sayısının 7 milyon 500 bin olması öngörülüyordu. Açık iş sayısı, şubatta 7 milyon 526 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısı, konaklama ve gıda hizmetleri, eğitim ile sanat, eğlence ve dinlenme sektörlerinde artarken, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım sektöründe düşüş gösterdi.

İşe alım sayısı ise martta 215 bin artarak 6 milyon 9 bine yükseldi. İşe alımlar, eğitim ve madencilik sektörlerinde arttı. Analistler, açık iş sayısına ilişkin verinin açık pozisyonlar ile bu işlere başvurmaya istekli çalışanlar arasındaki açığı gösterdiğini kaydetti.

Artan işsizlik yardımları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanma korkusu ve çocuk bakımının olmaması gibi bir dizi faktörün, çalışanları işe dönmekten alıkoyduğu belirtiliyor.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın geçen hafta açıkladığı verilere göre, ülkede tarım dışı istihdam nisanda 266 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı yüzde 6,1'e tırmanmıştı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara