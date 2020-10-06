ABD'de açık iş sayısı ağustosta beklentileri karşılayamadı

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı ağustosta bir önceki aya göre 204 bin azalarak 6 milyon 493 bine düştü.

Bu dönemde piyasa beklentilerini karşılayamayan açık iş sayısının 6 milyon 685 bin olması tahmin ediliyordu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisan aylarında sert düşüşler kaydeden veri, mayıs ayı itibarıyla artış göstermeye başlamış, temmuzda 6 milyon 697 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde açık iş sayısı inşaat ve enformasyon sektörlerinde azaldı. İşe alım sayısı ise ağustosta kayda değer bir değişim göstermeyerek 5 milyon 919 bin olarak kaydedildi.