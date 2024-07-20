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ABD'de 53 kule petrol çıkarmayı bıraktı

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#ABD#Petrol#Emtia
ABDde 53 kule petrol çıkarmayı bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 09:19

 ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı.

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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 13-19 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 1 adet azalarak 477'e düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 53 azaldı.

Perşembe gününü 85,11 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 82,63 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 78,64 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 81,30 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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#ABD#Petrol#Emtia

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