ABD verisi sonrası altın fiyatlarında son durum!

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Haftanın en kritik verisi olan ABD enflasyon verisi piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Türkiye saati ile 15.30’da açıklanan verinin eylül ayı beklentisi yüzde 0,3 olurken, veri 0,4 düzeyinde geldi. Tüketici fiyatlarının enerji fiyatlarındaki yükselişin ardından gelecek aylarda da artmaya devam etmesi bekleniyor. Yıllık bazda değişime bakıldığında ise, enflasyon eylül ayında yüzde 5.4 ile beklentilerin üzerinde yükseldi. Böylelikle yıllık enflasyon 13 yılın en yüksek seviyesini yeniledi.

Haftanın en kritik verisi olan ABD enflasyon verisi piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Türkiye saati ile 15.30’da açıklanan verinin eylül ayı beklentisi yüzde 0,3 olurken, veri 0,4 düzeyinde geldi. Tüketici fiyatlarının enerji fiyatlarındaki yükselişin ardından gelecek aylarda da artmaya devam etmesi bekleniyor. Yıllık bazda değişime bakıldığında ise, enflasyon eylül ayında yüzde 5.4 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.

ABD enflasyon verisi sonrası, altının ons fiyatı önce aşağı doğru hareket ederken, sonrasında yönünü yukarı çevirdi. Ons altın veri öncesi 1775 dolar seviyesinde bulunurken, veri sonrası 1757 dolar ile 1785 dolar arasında dalgalandı. Ons altın saat 17.08 itibarıyla ise 1784 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Gram altın fiyatları, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle 4 ayın en yüksek seviyelerinde hareket ediyor. Gram altın gün içerisinde en düşük 510 lirayı, en yüksek ise 521 lirayı görürken; şu dakikalarda 521 lira seviyesinde hareket ediyor.

ONS ALTIN 1830-1835 DOLAR BANDINI TEST ETME ŞANSINI SÜRDÜRÜYOR

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy - Fon Yönetim Müdürü





ABD enflasyon verisinin beklenti üzerinde gelmesi altın cephesine önce bir satış getirmiş olsa da, bu kalıcı bir değişim yaratmadı ve ons bir süre sonra yeniden 1778 dolara yükseldi. Bu dirayette en önemli etken ABD 10 ve 30 yıl vadeli tahvil faizlerinin hafta özelinde aşağı gelmesi...

Finansal piyasalar bir bütün ve tahvil cephesindeki fiyatlama kalıcı bir enflasyon endişe olmadığına işaret ediyor. Ancak bir stagflasyon kaygısı da yok. Çünkü 2 ve 3 yıl vadeli ABD tahvil faizleri yükseliyor. Tüm bu parçaları bir araya getirdiğimizde ne altın için doping olacak ne de sert satışa zemin yaratacak bir faktör değişikliği yok. Ons altın 1830-1835 dolar bandını test etme şansını sürdürüyor.