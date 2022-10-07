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ABD verisi altın fiyatlarını sarstı

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#Altın#Emtia#Fiyat
ABD verisi altın fiyatlarını sarstı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 16:53

ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasıyla birlikte altın fiyatlarında gerileme görüldü. Ons altın 1690 dolara, gram altın da 1010 liraya kadar düştü.

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ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Veri beklentilere paralel oluşsa da Fed'in faiz artırma adımının önüne geçmesine mani olmayacak görüşleri ortaya kondu. Fed'in Kasım ayında 75 baz puan faiz artırması bekleniyor.

ABD'de Eylül'de tarım dışı istihdam 263.000 kişi olarak gerçekleşti. Piyasa beklentiyse 275 bin civarındaydı.

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ALTIN FİYATLARI HIZLI GERİLEDİ

Altın fiyatları faiz artırım beklentilerinin daha da yükselmesine paralel düşüşünü hızlandırdı. Ons altın 1690 dolara kadar geri çekilme yaşadı. Ons altın güne 1712 dolardan başlamıştı. Gün içinde en düşük 1690 dolar, en yüksek de 1714 dolar seviyesi görülmüştü. Şu sıralar ons altın yüzde 1'e yakın kayıpla 1698 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN TARAFINDA DA DÜŞÜŞLER VAR

Ons altındaki düşüş gram altına da yansıdı. Gram altın ABD verisi sonrasında 1010 liraya kadar düştü. Gram altın güne 1023 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1010 lira, en yüksek de 1031 lira seviyesini görmüştü. Şu sıralar yüzde 1'e yakın kayıpla 1014 lira seviyesinde işlem görüyor.

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