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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 15:20 | Son Güncelleme:

ABD ve Yunanistan, enerji iş birliğini geliştirmeyi planlıyor

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ABD ve Yunanistan, enerji iş birliğini geliştirmeyi planlıyor
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ABD ve Yunanistan'ın enerji alanındaki ikili ve çok taraflı iş birliğini geliştirmeyi planladığı bildirildi.

Yunan resmi ajansı ANA-MPA'nın haberine göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Maksimu Sarayı'nda ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette'yi kabul etti. Görüşmede, Atina yönetiminin ülkedeki yatırım ortamının iyileştirilmesi yönündeki adımlarının masaya yatırıldığı belirtilirken, ABD'nin bu bağlamda Yunanistan'daki enerji yatırımlarını daha da güçlendirme potansiyelinin değerlendirildiğine işaret edildi.

İki ülkenin bölgedeki ortak kalkınma vizyonunun ele alındığı görüşmede, tarafların, Yunan-ABD iş birliğinin devamı ve derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

Brouillette, görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP), Dedeağaç Yüzer LNG Terminali (FSRU), Bulgaristan-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı (IGB), Yunanistan'ın Doğu Akdeniz Gaz Forumu'ndaki (EastMed) rolü ve "Üç Deniz İnisiyatifi" gibi projeleri desteklemekte kararlı olduklarını kaydetti. 

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