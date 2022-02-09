ABD ve Avrupa'yı korku sardı! Putin ekonomik kaos başlatabilir

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Rusya-Ukrayna sınırında gerilimin düşmesi için yoğun diplomatik adımlar atılırken ABD ve Avrupa'da ise yeni bir alarm durumuna geçildi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatacağı olası işgal hareketi ülkeyi, çok yüksek ihtimalle ekonomik yatırımlarla karşı karşıya bırakacak.

Ancak yetkililer Putin'in önce davranıp, siber saldırılarla Batı ülkelerinin ekonomik yapılarını bozabileceğinden korkuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda dünya çapında ekonomik kaos yaratmak için koordineli bir siber saldırı ile Avrupa ve ABD bankalarını hedef alabilir.

Avrupa Merkez Bankası bankalara, olası bir saldırıyı savuşturma yeteneklerini test etmek için siber saldırı alıştırmaları yapmalarını söyledi. Finansal düzenleyiciler ise yeni bir saldırı için yüksek alarma geçti.

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Daily Mail'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre Avrupa Merkez Bankası dikkatini Rusya tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel olası siber saldırılara çoktan çevirdi. Kaynaklar güvenlik şeflerinin, Avrupa ve ABD bankalarına, olası bir saldırıya karşı koymak için savunmalarını güçlendirmelerini söylediklerini ifade etti.

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RUSYA'DAN SERT UYARI

Krize diplomatik çözüm bulabilmek adına pek çok adım atılırken Rusya'dan oldukça sert bir uyarı geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin THAAD anti-balistik füze sistemlerinin Ukrayna'ya teslim edilmesinin krize siyasi bir çözüm bulma şansını azaltacağını söyledi. Ryabkov, Moskova'nın bu konuda herhangi bir 'aptallıktan' kaçınmaya çağırdığını da sözlerine ekledi.

Ryabkov, Kremlin'in askeri tatbikatlar ve gerilimi düşürme konusundaki ABD karşı tekliflerini ciddiye aldığını, ancak Rusya'nın Washington'un NATO'nun genişletilmemesi konusunda ciddi görüşmelere hazır olup olmadığını anlamak istediğini vurguladı.