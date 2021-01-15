ABD teşvik paketi için Joe Biden'dan önemli açıklama! Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

ABD Başkanı seçilen Joe Biden dün salgını kontrol altına almak adına aşının dağıtımının hızlandırılması ve ekonominin hızla toparlanması için cesur yatırımlara ihtiyaç olduğunu söyleyerek, 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki canlandırma paketi teklifinin taslağını açıkladı.

Reuters'in haberine göre; Biden, seçim kampanyası süresince salgını ABD Başkanı Donald Trump'tan daha ciddiye alacağını belirtiyordu. Canlandırma paketiyle COVID-19'la mücadele ve ekonomik iyileşme için büyük kaynaklar ayırarak Biden bu sözünü hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Yardım paketinde 415 milyar dolar koronavirüsle mücadele ve aşıların dağıtımı için ayrılacak. Yaklaşık 1 trilyon dolar doğrudan hanehalkı yardımına ve kabaca 440 milyar dolar da özellikle salgından fazlasıyla olumsuz etkilenen küçük işletmelerle topluluklar için kullanılacak.

ABD Kongresi'nde anlaşmaya varılan en son canlandırma tasarısı kapsamında ödenen 600 dolar çeklere ek olarak teklif edilen paket kapsamında 1,400 dolar değerinde çekler ödenecek.

Haftalık 300 dolar olan işsizlik yardımının da 400 dolara çıkarılması ve Eylül'e kadar uzatılması planlanıyor.

ALTIN FİYATLARI NASIL ETKİLENECEK?

(Ziraat Yatırım) Fed Başkanı Powell, güvercin bir tutum sergileyerek varlık alımlarından çıkışı tartışmak için doğru zaman olmadığını ifade ederken, Biden'in açıkladığı yeni koronavirüs paketinin ardından bugün kar realizasyonları niteliğinde hareketler gözleniyor. Halihazırda 1.842 dolar seviyesinden geçen 200 günlük ortalamasının üzerinde tutunmaya çalışan değerli maden ise hafif alıcılı. Ancak, alımların güçlü olmaması ve Dolar'daki dirençli görüntü nedeniyle Ons Altın'da yükselişler sınırlı kalabilir. Sıralı dirençler 1.863 dolar ve 1.875 dolar seviyelerinde. Diğer yandan, 1.842 dolar desteğinin altına yaşanabilecek bir sarkmada 1.829 dolar ve 1.817 dolar sıralı destekler olarak izlenebilir.

ABD teşvik paketleri hakkında ön bilgi vermesinin ardından anlık altın fiyatları için son durum şu şekilde;

Gram altın 15 Ocak Cuma günü 440 TL'den satılırken 437 TL'den geri alınıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 714, satış fiyatı 728TL,

Yarım altın alış fiyatı 1.428, satış fiyatı 1.457 TL,

Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.941 satış fiyatı 2.970 TL,

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