ABD tarım dışı istihdamı sürpriz yaptı

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ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayı tarım dışı istihdam verisini açıkladı. Buna göre, tarım dışı istihdam kasım ayında 263 bin arttı. Ekonomistlerin beklentisi 200 bin olması yönündeydi. İşsizlik oranı yüzde 3,7'de kaldı.

Haftanın en kritik verilerinden biri olan tarım dışı istihdam verisinin beklentierin üzerinde gelmesiyle piyasalar hareketlendi. Altının ons fiyatı 1778 dolara kadar gerilerken; ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle gram altın yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti ve 1065 liraya kadar düştü.

ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi yükselişe geçti. Küresel borsa endeskleri ise, kayıp verdi.