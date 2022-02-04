ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD tarım dışı istihdam verisi bugün açıklanacak. Altın üzerinde doğrudan etkili olması beklenen ABD tarım dışı istihdam verisi, tüm dünyada merakla bekleniyor. İşte, ABD tarım dışı istihdam verisi hakkında detaylı bilgiler
|Açıklanma Tarihi
|Saat
|Açıklanan
|Beklenti
|Önceki
|04.02.2022 (Oca)
|16:30
|150K
|199K
|07.01.2022 (Ara)
|16:30
|199K
|400K
|249K
|03.12.2021 (Kas)
|16:30
|210K
|550K
|546K
|05.11.2021 (Eki)
|15:30
|531K
|450K
|312K
|08.10.2021 (Eyl)
|15:30
|194K
|500K
|366K
|03.09.2021 (Ağu)
|15:30
|235K
|750K
|1.053K