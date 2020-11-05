ABD seçimlerinden sonra en çok merak edilen soru: Vizeler ne olacak?

ABD seçim sonuçlarının açıklanması heyecanla bekleniyor. ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Trump ve Joe Biden arasında heyecanlı bir rekabet yaşanırken resmi olmayan son açıklamalara göre Joe Biden yarışı önde götürüyor.

Özellikle göçmenlerle ilgili kararlardan dolayı seçim onlar tarafından da merakla bekleniyor. Green Card başvuruları devam ederken diğer bir merak edilen ve tartışmalara sebep olan konu ise EB5 vizesi.

22 NİSAN'DA YENİ KARAR ALINMIŞTI

22 Nisan tarihinde Donald Trump, COVID-19 salgını sonrasındaki ekonomik toparlanma sırasında ABD İş Piyasası'na ve istihdama negatif etkisi olabilecek göçmenlerin ülkeye girişini altmış gün boyunca askıya alma bildirisini bir tebliğ olarak yayınlamıştı. Bu tebliğ, halen çalışma vizesi, öğrenci vizesi veya daimi ikametgâh hakkı olan göçmenlerin yanı sıra sağlık personeli ve ABD vatandaşlarının aile üyeleri de dâhil olmak üzere çok sayıda kişiyi tebliğ kapsamından ayrı tutmuştu.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLERDEN BASKI

Alınan karar üzerine bildiriden sonra dört Cumhuriyetçi senatör; Arkansas Senatörü Tom Cotton, Teksas Senatörü Ted Cruz, Iowa Senatörü Charles Grassley ve Missouri Senatörü Josh Hawley, dört ana vize kategorisini askıya alması için Başkan Trump'a baskı yapmaya başlamıştı. Buna karşılık, 5 Kasım 2019'da Cumhuriyetçi Senatörlerden South Dakota Senatörü Mike Rounds, South Carolina Senatörü Lindsay Graham ve Teksas Senatörü John Cornyn, Göçmen Yatırımcı Programı Yardım Yasasını gündeme getirmişti. Yardım Yasası, EB-5 Göçmen Yatırımcı Programını 2026'ya kadar genişletecek, kırsal ve hedefli istihdam alanları için vize düzenlemeleri oluşturacak, ancak HIA'lara yatırım yapmak için parasal teşviki azaltacak bir şekilde düzenlenmişti. Kanun tasarısına göre, HIA projeleri 1 milyon dolardan, HIA dışında kalan projeler, 1 milyon 100 bin dolardan muamele görecekti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

New York'tan America EB5 Visa şirketinin Kurucu Ortağı Marko İşsever konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşsever konuyla ilgili "Trump bilindiği üzere gayrimenkulcüdür. Dolayısıyla EB5 gayrimenkul sektörüne para getirdiği için tabii ki EB5 için Trump daha tercih edilen biri. Tabii kazanma ihtimali Biden gibi görünüyor. O zaman zaten 500 bin dolardan 900 bin dolara çıktığında Obama kararname nezninde değişiklik gerçekleşti. Kanun olarak değişiklik yapılmadı. Kararname şeklinde değişiklik gerçekleşti. 500 bin doları 900 bin dolara, 1 milyon doları da 1 milyon 800 bin dolara çıkardı. Bir daha 4 sene kazanırsa Trump konuyla ilgili bazı şeyler yapabilir. Sadece EB5 için Trump'ın kazanması daha iyi olur. Bugün EB5 göçmen değil mi? Trump'ın göçmen politikası çok kötü değil mi? İstemiyor göçmenlerin buraya gelmesini, neden EB5 için Trump daha çok tercih edilen kişi olabilir, deniyor olabilir. Sebebi belli. Trump'ın buraya gelmesini istemediği insanlar burada kanunsuz bir şekilde duran 11 milyon kişi. Onları istemiyor. Burada ABD'lilerden iş çalacakları istemiyor. EB5'le gelenler burada 10 tane iş yaratması gerekiyor. EB5 iş kapma amaçlı değil, iş yaratma amacıyla olduğu için Trump'ın istediği şeylerden biri. 2-3 sene sürüyor EB5'le ABD'ye gelenlerin işlemleri. Çünkü ciddi inceleme yapılıyor. Gelenler de zaten bu kadar parayı koyabilecek insanlar. Bunları da Trump seviyor. Kanunsuz bir şekilde bu paraları kazananlar da gelemez. Çünkü para kaynağı diye bir konu var. Didik didik ediyorlar. Buraya gelenler doktorlar, avukatlar, fabrikatörler... Onlar geliyor. Trump bunları çok seviyor. EB5 için en azından tercih edilen biri" dedi.

EB5 VİZESİ NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) daimi olarak yaşayabilmek ve çalışabilmek için yeşil kart almayı isteyen yabancı uyruklu kişiler, ABD içinde finansal bir yatırım yaparak bu hakka sahip olabiliyorlar. Yapılan başvuru ve programın ismi, EB-5. İsmi yabancı yatırımcıların başvurduğu ‘İstihdam Esaslı Göçmenlik: Beşinci Tercih EB-5’ vize kategorisinden geliyor. Bu başvuruyu yapabilmek için gereken zorunlu asgari yatırım miktarı, projenin bulunduğu bölgeye göre değişiyor. Eğer proje Hedeflenmiş İstihdam Alanı (HIA) içinde ise, bu meblağ 900 bin dolar, dışında kalıyorsa 1 milyon 800 bin dolar oluyor. Bir projenin HIA içinde olup olmadığı ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu tarafından şöyle kararlaştırılıyor: Kırsal yöredeki projelerle, ulusal işsizlik oranının yüzde 50’si üzerinde yer alan bölgelerdeki projeler, HIA projesi olarak tanımlanıyor ve dolayısı ile 900 bin dolarlık bir yatırımı gerektiriyor. Ancak, gelişmiş şehir ve kentlerde yer alan projeler HIA dışında kaldıklarından bunların yatırımı için en az 1 milyon 800 bin dolarlık bir tutar gerekiyor. EB-5 vizesinin temel amacı ABD’de istihdam yaratmak. Her yatırımcının bir şekilde en az 10 adet tam zamanlı pozisyon yaratma yükümlülüğü var. Yatırımcıların bu yükümlülüğü doğrudan veya dolaylı bir şekilde yerine getirebilmeleri gerekiyor. Yatırımcı ABD’de, kendi başına bir iş kurmak istiyorsa o zaman, bu on tam zamanlı istihdamı oluşturmak kendi sorumluluğunda oluyor. Öte yandan eğer Bölgesel Merkez kanalı ile EB-5’a başvurmaya karar verirse o zaman bu istihdamı yaratma yükümlülüğü Bölgesel Merkeze geçiyor.