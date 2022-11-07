ABD seçimlerinde kâğıt korkusu

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ABD basınında yer alan haberlere göre, kâğıt tedarikinde yaşanan sorunların önemli bir risk oluşturabileceği kaydedildi. Yeterli kâğıt olmaması nedeniyle oy pusulalarının, zarfların ve seçmen kayıt formlarının bitebileceğinden endişe eden yetkililer, yazım hatalarından kaçınmak için ekstra özen gösterilmesi konusunda uyarıda bulundu. Pandemi etkisiyle ve dijitalleşmenin artmasıyla birlikte ABD’de kağıt üretimi azalırken; bu süreçte maliyetlerin yüzde 40 oranında arttığına da dikkat çekiliyor.

Kâğıt kıtlığının 2023’e kadar sürmesi beklenirken, İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Başkanı Alican Duran, “Kuzey Amerika’daki birçok kâğıt fabrikası kapanmaya veya karton gibi daha karlı ürünlere geçti. Sektör uzmanlarına göre, seçimlerde tahmini 30 milyon sterlin değerinde kâğıt kullanılacak. ABD ihracatımızda karton ambalaj ve kağıt ürünlerinde son 3 yıldır çift haneli büyüme var. Kâğıt ve oluklu mukavvada ABD dünyanın en büyük ithalatçısı ve Türkiye için de hedef pazar. Tüm stratejimizi ABD’ye ihracatımız artırma yönünde oluşturuyoruz. Ancak bahsi geçen kâğıt Türkiye’de üretilmediği için konu ile alakalı bizlere ekstra bir talep gelmedi” dedi.

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ÇİN VE ABD ÖNDE

Dünyanın en büyük iki kağıt üreticisi arasında ÇİN ve ABD bulunuyor. ABD’de kağıt üretimi son yıllarda düşerken, Çin’deki kağıt üretimi ise hızla yükseldi ve 2020’de 117 milyon tona ulaştı. Küresel kâğıt ve karton üretiminin her yıl 400 milyon tondan fazla olduğu ve son yıllarda artan online alışverişle birlikte en çok üretilen kâğıt türünün, ambalaj kâğıdı ve karton olduğu belirtiliyor.