Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

ABD seçimlerinde kâğıt korkusu

Güncelleme Tarihi:

#Kâğıt Kıtlığı#ABD#Çin
ABD seçimlerinde kâğıt korkusu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 07:00

ABD’de 8 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri öncesi yaşanan kâğıt tedariki sorunu, yetkilileri teyakkuza geçirdi.

Haberin Devamı

ABD basınında yer alan haberlere göre, kâğıt tedarikinde yaşanan sorunların önemli bir risk oluşturabileceği kaydedildi. Yeterli kâğıt olmaması nedeniyle oy pusulalarının, zarfların ve seçmen kayıt formlarının bitebileceğinden endişe eden yetkililer, yazım hatalarından kaçınmak için ekstra özen gösterilmesi konusunda uyarıda bulundu. Pandemi etkisiyle ve dijitalleşmenin artmasıyla birlikte ABD’de kağıt üretimi azalırken; bu süreçte maliyetlerin yüzde 40 oranında arttığına da dikkat çekiliyor.

Kâğıt kıtlığının 2023’e kadar sürmesi beklenirken, İstanbul Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Başkanı Alican Duran, “Kuzey Amerika’daki birçok kâğıt fabrikası kapanmaya veya karton gibi daha karlı ürünlere geçti. Sektör uzmanlarına göre, seçimlerde tahmini 30 milyon sterlin değerinde kâğıt kullanılacak. ABD ihracatımızda karton ambalaj ve kağıt ürünlerinde son 3 yıldır çift haneli büyüme var. Kâğıt ve oluklu mukavvada ABD dünyanın en büyük ithalatçısı ve Türkiye için de hedef pazar. Tüm stratejimizi ABD’ye ihracatımız artırma yönünde oluşturuyoruz. Ancak bahsi geçen kâğıt Türkiye’de üretilmediği için konu ile alakalı bizlere ekstra bir talep gelmedi” dedi.

Haberin Devamı

ÇİN VE ABD ÖNDE

Dünyanın en büyük iki kağıt üreticisi arasında ÇİN ve ABD bulunuyor. ABD’de kağıt üretimi son yıllarda düşerken, Çin’deki kağıt üretimi ise hızla yükseldi ve 2020’de 117 milyon tona ulaştı. Küresel kâğıt ve karton üretiminin her yıl 400 milyon tondan fazla olduğu ve son yıllarda artan online alışverişle birlikte en çok üretilen kâğıt türünün, ambalaj kâğıdı ve karton olduğu belirtiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kâğıt Kıtlığı#ABD#Çin

BAKMADAN GEÇME!

Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham

BAKMADAN GEÇME!

Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham