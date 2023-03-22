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ABD piyasaları yara aldı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Borsa#Piyasa
ABD piyasaları yara aldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 22:34

Güne hafif düşüşle başlayan ABD borsaları Fed'in faiz kararı sonrasında ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına paralel olarak satıcılı seyrini hızlandırdı.

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Küresel piyasaların merakla beklediği Fed'in faiz kararı belli oldu. Fed faizi 25 baz puan artırarak yüzde 4,75'ten yüzde 5'e çıkardı.

Fed Başkanı Jerome Powell, yüzde 2'lik enflasyon hedeflerini koruduklarını ve bu hedefe ulaşmak için faiz artırımlarının devam edebileceğinin sinyalini verdi. Bu yıl için faiz indirimi olmayacağına dair mesajlar veren Powell'ın açıklamaları sonrasında ABD borsalarında satışlar hızlandı.

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Güne hafif düşüşle başlayan ABD borsaları Fed ve Powell'ın açıklamalarıyla gerilemeye devam ediyor.
Dow Jones şu sıralar yüzde 0,46 oranında düşüşle 32 bin 412 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,24 oranında düşüşle 3993 puan, Nasdaq ise yüzde 0,40 oranında yükselişle 12 bin 778 puandan işlem görüyor. S&P 500 Bankacılık Endeksi yüzde 2,4 düştü.

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ABD 2 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri yüzde 3,977'ye, 10 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri yüzde 3,497'ye indi.

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#ABD#Borsa#Piyasa

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