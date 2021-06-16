ABD petrol stokları 8.5 milyon varil düştü

Özel bir kuruluş olan API’nin verilerine göre, bu dönemde ABD’de benzin stokları 2.8 milyon varil ve damıtılmış petrol ürünleri stokları ise 1.9 milyon varil yükseldi.

Gelişmelerle, spot piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 32 aydan sonra ilk kez 74 doları görürken, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 71.72 dolara kadar çıktı.

Vadeli piyasalarda da, Ağustos teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.50 artışla 73.95 dolara, Temmuz teslimi Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.71 artışla 72.09 dolara yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki artışı Financial Times’ın Vitol, Glencore Trafigura ve Goldman Sachs üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlediği Emtia Piyasaları Küresel Zirvesi’ndeki konuşmalar da destekledi. Zirvedeki konuşmacılar, petrolün yakın zamanda 2014 yılından bu yana ilk kez 100 doları görebileceğine dikkat çektiler.

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