ABD, petrol fiyatı tahminini revize etti

EIA'nın "Haziran 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 38 dolar olacağı öngörülüyor. Mayıs 2020 raporunda bu rakam 34 dolar olarak tahmin edilmişti. Bu yılın ilk çeyreğinde ortalama 50 dolar olarak gerçekleşen Brent türü ham petrolün varil fiyatının, ikinci çeyrekte 28 dolar, üçüncü çeyrekte 36 dolar, son çeyrekte 38 dolar ve yılın tamamında 38 dolar olması beklenirken, bu rakamın gelecek yıl 48 dolara yükseleceği öngörülüyor.

Raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretimini kısması ve dünya genelinde petrol talebinin artması nedeniyle mayıs ayında petrol fiyatlarının yükseldiği kaydedildi. Fiyat öngörülerindeki revizyonla ilgili olarak, bu yılın ikinci yarısı ve gelecek yıl küresel petrol stoklarında azalış beklentisine işaret edildi.

Ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan karantina önlemlerinin yumuşatılmasıyla dünya genelinde petrol tüketiminin artmaya başlayacağı vurgulandı. Böylece, OPEC'in üretimini kısmaya devam etmesi ve Kovid-19 sonrası küresel petrol talebindeki artışla fiyatların daha da yükselebileceği belirtildi.

ABD'NİN ÜRETİM BEKLENTİSİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini de 100 bin varil aşağı çekti. Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,6 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Mayıs 2020 raporunda, ülkenin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 11,7 milyon varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmüştü.

ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.