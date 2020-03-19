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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 12:27,Son Güncelleme:/

ABD/Kudlow: Küçük işletmelere destek planı 250-300 milyar dolar

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ABD/Kudlow: Küçük işletmelere destek planı 250-300 milyar dolar
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Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow, hükümetin Covid-19 nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan küçük işletmeler için 250-300 milyar dolarlık kaynak ayırma planı bulunduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow ayırca, şirketleri kurtarmanın bir parçası olarak hisse senedi pozisyonu almayı değerlendirebileceklerini söyledi.

Habere göre, Kudlow bunun değerlendirmeye alınan birçok fikirden sadece bir tanesi olduğunu, koronavirüs desteğinin son halinin Kongre’yle yapılacak müzakereler sonrası şekilleneceğini kaydetti.

Kudlow koronavirüsün ekonomiye etkilerinin beklenenden daha kötü olması durumunda gerekeni yapacaklarını, 1.3 trilyon dolar olan destek paketinin daha da artırılabileceğini ifade etti.

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