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ABD iş dünyasından kritik Türkiye ziyareti

#ABD#İş Dünyası#Türkiye
ABD iş dünyasından kritik Türkiye ziyareti

ABD iş dünyası, Türkiye’ye zamanlaması kritik bir ziyaret yapacak. ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) daveti üzerine Ankara ve İstanbul’da bir dizi temasta bulunacak. Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna krizinin oluşturduğu risk ve fırsatların da değerlendirilmesi bekleniyor.

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Son dönemde Rusya’dan çekilen ABD firmalarının Türkiye’ye yönelebileceği belirtiliyor. Rusya’dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD’li firmaya Türkiye’nin adres gösterildiği ifade ediliyor.

YEMEKTE GÖRÜŞTÜLER

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun davetiyle Ankara’ya gelen Brilliant, TOBB’da dün akşam düzenlenen yemekte iş dünyası temsilcileriyle biraraya geldi. Son gelişmelerin değerlendirildiği yemekte, Türkiye ve ABD’de yatırım fırsatları masaya yatırıldı. Yemekte TOBB ve ABD Ticaret Odası arasında her yıl güncellenen mutabakat zaptı imzalandı. Mukatabat metniyle, 3. ülkelerde işbirliği fırsatlarının değerlerdirilmesi, iki ülke arasında yatırım konferanslarının düzenlenebilmesi, çeşitli alanlardaki ortak çalışma ve faaliyetlerin artırılması hedefleniyor. Brilliant’ın bugün ise Ankara’da bakanlık ve kamu kurumlarında temaslarının olması bekleniyor. Daha sonra İstanbul’a geçecek olan Brilliant’ın Türkiye’deki Amerikan şirketlerin kurduğu STK’larla görüşmesi planlanıyor.

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#ABD#İş Dünyası#Türkiye

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