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ABD ile Japonya arasında tarife müzakeresi

#ABD#Japonya#Çelik
ABD ile Japonya arasında tarife müzakeresi

ABD yönetimi, Japonya ile çelik ve alüminyum ithalatındaki tarifeler konusunda müzakereleri başlatacağını bildirdi.

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ABD'nin Japonya ile müzakereleri başlatma kararı, 2018 yılından beri devam eden çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük vergisi anlaşmazlığında Avrupa Birliği (AB) ile sağlanan uzlaşmanın ardından geldi.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, görüşmelerin küresel çelik ve alüminyum sektörlerindeki aşırı kapasiteyi ele almayı, pazara yönelik koşulları eski haline getirmeyi ve kritik endüstrileri korumayı amaçladığını aktarıldı.

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2018'DE GÜMRÜK TARİFESİ UYGULAMA KARARI ALMIŞTI

Aşırı kapasiteden kaynaklanan aksaklıkların ABD çelik ve alüminyum sanayisi ile bu endüstrilerdeki işçiler için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulanan açıklamada, görüşmelerin yüksek standartları teşvik etmek, iklim değişikliği de dahil ortak endişeleri ele almak ve Çin gibi ticareti bozan piyasa dışı politikaları ve uygulamaları destekleyen ülkelere engel olmak için fırsat sunduğu kaydedildi.

ABD, 2018 yılında "ulusal güvenlik" gerekçesiyle ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulama kararı almıştı.

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