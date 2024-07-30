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ABD Hazinesi borçlanma tahminini düşürdü

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Borçlanma#Ekonomi
ABD Hazinesi borçlanma tahminini düşürdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 06:42

ABD Hazinesi, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 740 milyar dolara düşürdü.

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ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 740 milyar dolara indirdi.

Bakanlık, bu yılın temmuz-eylül ve ekim-aralık dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, Hazinenin 2024'ün üçüncü çeyreğinde 740 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Eylül sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, borçlanma tahmininin nisan ayında duyurulan tahminden 106 milyar dolar düşük olduğu bildirildi.

Açıklamada, bu yılın dördüncü çeyreğinde de 565 milyar dolar borçlanmanın ve aralık sonu nakit dengesinin 700 milyar dolar olmasının beklendiği ifade edildi.

Hazinenin nisan-haziran döneminde 234 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, bu çeyrek sonunda nakit dengesinin 778 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Bakanlık, nisan ayında paylaştığı tahminde Hazinenin 2024'ün ikinci çeyreğinde 243 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, haziran sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

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#ABD#Borçlanma#Ekonomi

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