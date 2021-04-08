ABD Hazine Bakanı Yellen'dan küresel ekonomi uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Uluslararası Para ve Finans Komitesi'ne (IMFC) yönelik açıklamasında, büyük ekonomilerden gelen önemli mali ve parasal desteklerin etkisiyle küresel ekonomik görünümün bir yıl öncesine göre önemli ölçüde iyileştiğine işaret etti.

Yüksek belirsizlik ve ekonomide "kalıcı yara" riski olduğunu vurgulayan Yellen, "Büyük ekonomileri sadece desteği çok erken çekmekten kaçınmaya değil, aynı zamanda güçlü bir toparlanma için önemli miktarda yeni mali destek sağlamak için gayret göstermeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Yellen, sınırlı politika seçenekleri ve uzun süredir devam eden yapısal zorluklarla gelişmekte olan birçok ülkenin krizde ekonomilerini destekleyemediğini belirterek, önemli bir adım atılmaması halinde küresel ekonomide kalıcı bir ayrışmayla karşılaşılabileceğini kaydetti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın ihtiyaç duyulan acil durum desteğini sağladığını aktaran Yellen, bu kuruluşların üyelerinin politika çabalarını finanse etmek ve desteklemek için yakın bir şekilde çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Yellen, ABD'nin, G20'nin borç servisini askıya alma girişiminin yanı sıra IMF ve Dünya Bankası'nın imtiyazlı kredilerinin artırılması ile özel çekme hakkı (SDR) tahsisini desteklediğini kaydetti.

ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadele için uluslararası ortaklarıyla çalışmaya da kararlı olduğunu vurgulayan Yellen, "Ayrıca, büyük ekonomilerin yeşil ve sürdürülebilir bir şekilde ekonomik büyümeyi sürdürmeleri için gelişmekte olan ülkeleri desteklemesi gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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