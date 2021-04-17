MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD Hazine Bakanı Yellen, kurumlar vergisi reformunu çevreci kuruluşlarla görüştü
GeriEkonomi ABD Hazine Bakanı Yellen, kurumlar vergisi reformunu çevreci kuruluşlarla görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.04.2021 - 07:25 | Son Güncelleme:

ABD Hazine Bakanı Yellen, kurumlar vergisi reformunu çevreci kuruluşlarla görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD Hazine Bakanı Yellen, kurumlar vergisi reformunu çevreci kuruluşlarla görüştü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, iklim değişikliğiyle mücadelede kurumlar vergisi sisteminden yararlanmanın yollarını görüşmek üzere çevreci kuruluşlarla bir araya geldi.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen ve Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun çevreci kuruluşlarla kurumlar vergisi reformunu görüştüğü bildirildi.

Görüşmede iklim değişikliğiyle mücadelede kurumlar vergisi sisteminden yararlanmanın yollarının ele alındığı belirtilen açıklamada, Yellen'ın net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda vergi hukuku da dahil olmak üzere ellerindeki tüm araçları kullanmanın önemini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, Yellen'ın yeni vergi planı ile 1900'lerin başlarına kadar uzanan sübvansiyonlar kaldırılarak ve bu yüzyılın enerji teknolojilerine geçişi destekleyerek fosil yakıt endüstrisine yönelik bakışın modernize edilmeye başlandığını söylediği kaydedildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi