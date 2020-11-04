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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 09:33 | Son Güncelleme:

ABD hampetrol stokları 8.01 milyon varil düştü

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ABD hampetrol stokları 8.01 milyon varil düştü
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ABD hampetrol stokları, 30 Ekim’de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 8 milyon 10,000 bin varil azaldı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD’nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 981,000 varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD’de benzin stokları ise aynı haftada 2 milyon 450,000 varil yükselirken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 577,000 varil azaldı.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

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