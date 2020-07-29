ABD hampetrol stokları 6.83 milyon varil azaldı

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) verilerine göre, buna karşılık ABD’nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing ve Oklahoma’da petrol stokları aynı dönemde 1.14 milyon varil yükseldi,

API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 1.08 milyon varil ve damıtılmış petrol ürünleri stokları da 0.19 milyon varil azaldı.

API verilerinin açıklanmasının ardından, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı 41.04 dolar ile değişmezken, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.05 artışla 43.24 dolara yükseldi.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü TSİ 17:30’da açıklanacak.