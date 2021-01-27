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HaberlerEkonomi HaberleriABD hampetrol stokları 5.27 milyon varil düştü
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 09:29 | Son Güncelleme:

ABD hampetrol stokları 5.27 milyon varil düştü

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ABD hampetrol stokları 5.27 milyon varil düştü
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ABD hampetrol stokları, 22 Ocak’ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 5 milyon 270,000 bin varil geriledi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD’nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Oclahoma’daki Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 3 milyon 470,000 varil azaldı.

API verilerine göre, ABD’de benzin stokları ise aynı haftada 3 milyon 60,000 varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 400,000 varil yükseldi.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

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