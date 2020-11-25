ABD hampetrol stokları 3.8 milyon varil yükseldi

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD’nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 1 milyon 400,000 varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD’de benzin stokları ise aynı haftada 1 milyon 300,000 varil yükselirken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 800,000 varil azaldı.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

Gelişmelerle, Ocak teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.73 artışla 48.19 dolara, aynı ay teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.71 artışla 45.17 dolara yükseldi.