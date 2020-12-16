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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 09:38 | Son Güncelleme:

ABD hampetrol stokları 1.97 milyon varil yükseldi

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ABD hampetrol stokları 1.97 milyon varil yükseldi
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ABD hampetrol stokları, 11 Aralık’ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 970,000 bin varil yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD’nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler ise 165,000 varil geriledi.

API verilerine göre, ABD’de benzin stokları ise aynı haftada 828,000 varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 4 milyon 760,000 varil yükseldi.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

Gelişmelerle, Şubat teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.48 artışla 50.60 dolara, Ocak teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 0.74 artışla 47.39 dolara yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel hampetrol talebinin 2020 yılında günde ortalama 8.8 milyon varil (bpd) düşeceğini öngördü.

IEA’nın Salı günü açıklanan Aralık ayı Petrol Piyasası Raporu’nda, jet yakıtı ve gazyağı talebinde düşüş beklentisine bağlı olarak, 2021 yılına ilişkin talep öngörüsü de düşürüldü.

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