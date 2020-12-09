ABD hampetrol stokları 1.1 milyon varil yükseldi

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD’nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler ise 1 milyon 800,000 varil geriledi.

API verilerine göre, ABD’de benzin stokları ise aynı haftada 4 milyon 400,000 varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 2 milyon 300,000 varil yükseldi.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

Gelişmelerle, Şubat teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.27 artışla 48.79 dolara çıkarken, Ocak teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 0.42 düşüşle 45.48 dolara geriledi.