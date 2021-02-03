ABD ham petrol stokları düştü

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD’nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Oclahoma’daki Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 1 milyon 890,000 varil azaldı.

API verilerine göre, ABD’de benzin stokları ise aynı haftada 240,000 varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 620,000 varil azaldı.

Ham petrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

Gelişmelerle Mart teslimi Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 2.68 artışla 54.86 dolara, Nisan teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2.51 artışla 57.62 dolara yükseldi.