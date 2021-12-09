ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Gözler Kasım ayı enflasyon verisi açıklamasında

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ABD enflasyon verisi, piyasaları yakından takip eden pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor. Enflasyon oranlarına göre şekillenecek olan piyasalar, ABD Kasım ayı enflasyon verileri ile gidişatını belirleyecek. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

ABD KASIM AYI ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Kasım ayı enflasyon verileri 10 Aralık Cuma günü açıklanacak. Açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verisi aynı zamanda FED faiz kararına da yol çizecek.