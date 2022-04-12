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ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

#Abd#Abd Nisan Ayı Enflasyon Verisi#Abd Enflasyon Verisi
ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak

ABD enflasyon verisi, piyasaları yakından takip eden pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor. Enflasyon oranlarına göre şekillenecek olan piyasalar, ABD Nisan ayı enflasyon verileri ile gidişatını belirleyecek. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacağı ile gündemde yer alıyor. Pek çok finansal göstergeyi etkileyecek olan ABD enflasyon verisi, ABD dışında pek çok ülke tarafından yakından takip ediliyor. Peki, ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen detaylar

ABD NİSAN AYI ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Kasım ayı enflasyon verileri 12 Nisan Salı günü TSİ 15.30'da açıklanacak. Açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon verisi aynı zamanda pek çok finansal düzleme de yol çizecek.

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