Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

ABD enflasyon rakamları açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Enflasyon#Veri
ABD enflasyon rakamları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 15:31

ABD’nin eylül ayı enflasyonu açıklandı. Buna göre, ülkenin enflasyonu ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde gelerek; aylık bazda yüzde 0,4 artarken; yıllık bazda ise yüzde 8,2 olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD’nin eylül ayı enflasyonu açıklandı. ABD’de aylık enflasyon yüzde 0,4 artış gösterirken; yıllık bazda ise yüzde 8,2 olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi, ABD'nin aylık enflasyonunun yüzde 0,2 yıllık enflasyonunun ise, yüzde 8,1 gelmesi yönündeydi.

Ülkenin çekirdek enflasyonu 40 yılın zirvesine çıktı. Çekirdek enflasyon eylül ayında yüzde 0,6 olurken; yıllık yüzde 6,6 olarak gerçekleşti.

ABD enflasyonu, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım hızı üzerinde belirleyici olacağı için oldukça kritik bir veri olarak öne çıkıyor. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesiyle, piyasalarda Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puan faiz artışına gidebileceği fiyatlanıyor.

Gözden Kaçmasın

Kavcıoğlu: Resesyon konuşulmayan tek ülke TürkiyeKavcıoğlu: Resesyon konuşulmayan tek ülke TürkiyeHaberi görüntüle

 Kritik veri sonrası, ABD tahvil faizleri yükseldi. Ons altının günlük düşüşü yüzde 1'i aşarken, 1644 dolara kadar geriledi. Bitcoin, günlük yüzde 4’ün üzerinde gerileyerek 18 bin 200 sınırına kadar yaklaştı. Dolar endeksi ise, 113,89 seviyesine kadar yükseldi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Enflasyon#Veri

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması
Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması
Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Filenin Sultanlarına ne oldu 12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek

'Filenin Sultanları'na ne oldu? '12 ay beraberler ve mental yorgunluk var, Giovanni Guidetti artık neyi gösterecek'

#Filenin Sultanları