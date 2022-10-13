ABD enflasyon rakamları açıklandı

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Küresel piyasaların merakla beklediği ABD’nin eylül ayı enflasyonu açıklandı. ABD’de aylık enflasyon yüzde 0,4 artış gösterirken; yıllık bazda ise yüzde 8,2 olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi, ABD'nin aylık enflasyonunun yüzde 0,2 yıllık enflasyonunun ise, yüzde 8,1 gelmesi yönündeydi.

Ülkenin çekirdek enflasyonu 40 yılın zirvesine çıktı. Çekirdek enflasyon eylül ayında yüzde 0,6 olurken; yıllık yüzde 6,6 olarak gerçekleşti.

ABD enflasyonu, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım hızı üzerinde belirleyici olacağı için oldukça kritik bir veri olarak öne çıkıyor. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesiyle, piyasalarda Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puan faiz artışına gidebileceği fiyatlanıyor.

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Kritik veri sonrası, ABD tahvil faizleri yükseldi. Ons altının günlük düşüşü yüzde 1'i aşarken, 1644 dolara kadar geriledi. Bitcoin, günlük yüzde 4’ün üzerinde gerileyerek 18 bin 200 sınırına kadar yaklaştı. Dolar endeksi ise, 113,89 seviyesine kadar yükseldi.