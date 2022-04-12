ABD enflasyon rakamları 41 yılın zirvesinde

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ABD mart ayı enflasyon verileri açıklandı. Böylelikle mart ayında enflasyon yüzde 1,2 oranında yükselirken; yıllık bazda ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,2 oranında; yıllık bazda ise yüzde 8,4 seviyesinde gelmesi yönündeydi. ABD’nin enflasyonu önceki ay ise yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşerek 41 yılın zirvesini yenilemişti.

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ABD enflasyonunda yaşanan yükselişte Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş en büyük neden olarak görülüyor.