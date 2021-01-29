MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD ekonomisinde pandemi krizi
GeriEkonomi ABD ekonomisinde pandemi krizi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

ABD ekonomisinde pandemi krizi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD ekonomisinde pandemi krizi
Abone Olgoogle-news

Pandemi ABD ekonomisine darbe vurdu. Ülkenin ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 3,5 daraldı.

ABD Ticaret Bakanlığı 2020 yılı büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre ABD ekonomisi 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 3,5 daraldı. Ülkenin ekonomisi 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,8 küçülürken, ikinci çeyrekteki daralma yüzde 32,9 olmuştu. Salgının etkilerinin bir kısım azalmasıyla ABD büyümesi pozitife dönerek çeyreksel olarak yüzde 31,1 olarak gerçekleşmişti.

Japonyada 45 yıldır böylesini görmedi
Japonya'da 45 yıldır böylesini görmedi

SALGINDAN EN FAZLA ETKİLENEN ÜLKE

ABD, 25,7 milyon vaka sayısı ve Covid-19 kaynaklı 431 bini aşkın can kaybı ile salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle