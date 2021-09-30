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ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü

#ABD Ticaret Bakanlığı#ABD Ekonomisi#Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,7'lik büyüme kaydetti.

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ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 6,7 arttı. Söz konusu dönemde GSYH verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 6,6 büyümesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,5 ve ağustosta açıklanan ikinci tahminlerde yüzde 6,6 büyüdüğü kaydedilmişti. Ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 6,3'lük büyüme performansı göstermişti. Devam eden ekonomik toparlanma, işletmelerin yeniden açılması ve Kovid-19 salgınına karşı süren hükümet destekleri ikinci çeyrek GSYH artışında belirleyici oldu.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki büyümede, kişisel tüketim harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar, ihracat ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki artışın özel stok yatırımları, konut sabit yatırımları ve federal hükümet harcamalarındaki düşüşle kısmen dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da artış gösterdi. İkinci çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda ise kişisel tüketim harcamalarında, ihracatta, özel stok yatırımlarında ve ithalattaki yukarı yönlü revizyonlar belirleyici oldu.

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Yılın ikinci çeyreğine ait kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 6,5 seviyesinde sabit tutuldu. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 6,1 olarak korundu.

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#ABD Ticaret Bakanlığı#ABD Ekonomisi#Gayri Safi Yurtiçi Hasıla