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ABD ekonomisi için çöküş tarihini açıkladı

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#ABD#Ekonomi#Resesyon
ABD ekonomisi için çöküş tarihini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 07:18

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, hızla yükselen enflasyon, yüksek faiz artışları neticesinde ABD ekonomisinin 6-9 ay içinde resesyona girmesini bekliyor.

 

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ABD ekonomisi için karanlık günler yaklaşıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında sürekli faiz artırımı hamlesini yapan ABD Merkez Bankası, ülkeyi resesyona hazırlıyor.

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, ABD ekonomisinin ve küresel ekonominin gelecek yılın ortasına kadar resesyona girme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Dimon, hızlı yükselen faiz, artan enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı, Fed'in para politikalarının bilinmeyen potansiyellerinin resesyon göstergesi olduğunu söyledi.

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Bu etkileşimlerinin sonucunun ABD ve dünya ekonomisi için resesyon oluşturabileceğini belirten Dimon, Avrupa'nın şu anda resesyona girdiğini, 6-9 ay sonra da ABD ekonomisinin resesyona girebileceğini kaydetti.

S&P 500'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ BEKLİYOR

Dimon, S&P 500 endeksinin yüzde 20 düşüş gösterebileceğini belirtirken "Bu yüzde 20'lik düşüşün ilk yüzde 20'lik düşüşten çok daha acı verici olması muhtemel" ifadelerini kullandı.

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#ABD#Ekonomi#Resesyon

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