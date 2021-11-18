ABD ekonomisi belirsizliğe mi sürükleniyor?

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ABD Finansal Araştırma Ofisi (OFR), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrinin, yükselen enflasyonun ve para politikası sıkılaşmasının ABD finans sistemine yönelik sistemik riskleri artırabileceğini bildirdi.



OFR, Kongreye sunduğu yıllık raporunda, ABD'de Kovid-19 salgınında yeni bir döneme girildiğine dikkat çekildi.

Raporda, en önemli kırılganlığın enflasyon olduğu belirtilerek, enflasyonun tedarik zincirlerindeki mevcut darboğazlara ve artan iş gücü ile enerji maliyetlerine bağlı bir risk olduğu aktarıldı.

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Genel olarak ABD'nin finansal istikrarına yönelik risklerin orta aralıkta kalmaya devam ettiği belirtilen raporda, "Finansal sistem, 2020'nin başlarında Kovid-19 salgınının başladığı zamanda olduğundan çok daha dayanıklı." değerlendirmesine yer verildi.



Raporda, salgın nedeniyle mali açıdan zarar gören haneler ve işletmelere yönelik devlet desteğinin geçen yılki durgunluğun ardından bir büyüme dönemine yol açtığına işaret edilerek, 2021'in ilk yarısındaki toparlanmanın güçlü olduğu ancak hızının ikinci yarıda yavaşladığı aktarıldı.



OFR'nin raporunda, "Artan enflasyon, Kovid-19'un gelecekteki etkisi ve daha sıkı bir para politikası dahil olmak üzere çeşitli mevcut ve ortaya çıkan kırılganlıklar nedeniyle belirsizlik devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Siber saldırıların neden olduğu maliyetlerdeki artış ve bunlara karşı korunmak için gereken masraflar nedeniyle siber risklerin de arttığı vurgulanan raporda, iklim değişikliğinin finansal sisteme getirdiği zafiyetlere rağmen, finansal sistem üzerindeki potansiyel riskinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve tahmin edilmesinin hala zor olduğu kaydedildi.