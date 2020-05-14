ABD ekonomisi açılışa hazırlanıyor

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ABD ekonomisinin yavaş yavaş yeniden açılacağını, ancak yeniden açmak için çok uzun süre beklemenin ciddi ekonomik hasar riski taşıdığı konusunda uyardı.



Mnuchin Fox News ile yaptığı söyleşide, "Ekonomiyi yavaşça açacağız. Ancak aynı zamanda çok uzun süre beklemek riskli. ABD ekonomisini ve bunun yarattığı sağlık etkisini yok etme riski var" dedi.