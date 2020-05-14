MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD ekonomisi açılışa hazırlanıyor
GeriEkonomi ABD ekonomisi açılışa hazırlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 14.05.2020 - 09:32,Son Güncelleme:

ABD ekonomisi açılışa hazırlanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD ekonomisi açılışa hazırlanıyor
Abone Olgoogle-news

ABD Hazine Bakanı Mnuchin "ABD ekonomisini yavaş yavaş yeniden açacak" açıklamasında bulundu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ABD ekonomisinin yavaş yavaş yeniden açılacağını, ancak yeniden açmak için çok uzun süre beklemenin ciddi ekonomik hasar riski taşıdığı konusunda uyardı.

Mnuchin Fox News ile yaptığı söyleşide, "Ekonomiyi yavaşça açacağız. Ancak aynı zamanda çok uzun süre beklemek riskli. ABD ekonomisini ve bunun yarattığı sağlık etkisini yok etme riski var" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle