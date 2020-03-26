ABD Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim-aralÄ±k dÃ¶nemine ait Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¶ncÃ¼ gayrisafi yurt iÃ§i hasÄ±la (GSYH) verilerini aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re, GSYH, geÃ§en yÄ±lÄ±n 4'Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸinde yÃ¼zde 2,1 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi ve piyasa beklentileriyle paralel gerÃ§ekleÅŸti.

GeÃ§en ay yayÄ±mlanan ikincil Ã¶ncÃ¼ veriler de GSYH'nin 2019'un 4'Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸinde yÃ¼zde 2,1 geniÅŸlediÄŸini gÃ¶stermiÅŸti. Ãœlke ekonomisi, geÃ§en yÄ±lÄ±n 3'Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸinde de yÃ¼zde 2,1'lik bÃ¼yÃ¼me kaydetti.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Ã¶ncÃ¼ veride, kiÅŸisel tÃ¼ketim harcamalarÄ±ndaki yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ revizyon, federal hÃ¼kÃ¼met harcamalarÄ± ve yabancÄ±larÄ±n sabit yatÄ±rÄ±mlarÄ±ndaki aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ revizyonla dengelendi.

YÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸinde kiÅŸisel tÃ¼ketim harcamalarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ yÃ¼zde 1,3'ten yÃ¼zde 1,4'e revize edildi. GÄ±da ve enerji harcamalarÄ±nÄ±n hesaplama dÄ±ÅŸÄ± tutulduÄŸu Ã§ekirdek kiÅŸisel tÃ¼ketim harcamalarÄ± da bu dÃ¶nemde yÃ¼zde 1,2'den yÃ¼zde 1,3'e yÃ¼kseltildi.ÂABD ekonomisi, 2019 genelinde ise yÃ¼zde 2,3 bÃ¼yÃ¼me gÃ¶sterdi.Â