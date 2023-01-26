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ABD büyüme verisi açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Ekonomi#Büyüme
ABD büyüme verisi açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 16:36

ABD ekonomisi 4'üncü çeyrekte yüzde 2,9 oranında büyüme kaydetti. Beklentiler yüzde 2,8 seviyesindeydi.

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Piyasaların merakla beklediği kritik ABD büyüme verisi açıklandı. ABD ekonomisi 2022 yılının son çeyreğinde yüzde 2,9 oranında büyüme kaydetti. Beklentiler ise yüzde 2,8 seviyesindeydi.

ABD büyüme verisiyle birlikte Fed'in faiz artırım hızı ve sürecine yönelik değişimler olması beklentileri de yükseldi. ABD'de açıklanan son iki enflasyon verisinin olumlu gelmesi faiz artırım hızı ve söylemlerde değişikliğe neden olması bekleniyor.

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ABD'de GSYH verileri sonrası 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,505 seviyesine yükseldi.

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#ABD#Ekonomi#Büyüme

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