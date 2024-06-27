ABD büyüme rakamları açıklandı

Haberin Devamı

ABD Hükümeti yaptığı açıklamada, Amerikan ekonomisinin Ocak'tan Mart'a kadar yıllık yüzde 1,4 oranında büyüdüğünü ve bunun 2022 baharından bu yana en yavaş üç aylık büyüme olduğunu söyledi. AP'nin haberine göre tüketici harcamaları, ilk tahmin olan yüzde 2'den yalnızca yüzde 1,5 arttı.

Ticaret Bakanlığı daha önce gayri safi yurt içi hasılanın (ekonominin toplam mal ve hizmet üretimi) geçen çeyrekte yüzde 1,3 oranında arttığını tahmin etmişti.

İlk çeyreğin GSYİH büyümesi, 2023'ün son üç ayındaki yüzde 3,4'lük güçlü rakamlardan keskin bir gerileme kaydetti. Yine de bugün yayınlanan rapor, Ocak-Mart arasındaki yavaşlamanın temel olarak iki faktörden kaynaklandığını gösterdi: ithalattaki artış ve stoklardaki düşüş.

İthalat ilk çeyrekteki büyümenin yüzde 0,82 puanını düşürdü. Düşük stoklar yüzde 0,42 puan düşüş gösterdi.

Haberin Devamı

Ekonomistlerin çoğu büyümenin bu çeyrekte hız kazandığını düşünüyor. Oxford Economics'ten ABD'li ekonomist Matthew Martin, Amerikalı tüketicilerin devam eden harcamalarının etkisiyle Nisan'dan Haziran'a kadar yıllık büyüme oranının yüzde2 civarında olacağını tahmin ediyor. Atlanta Federal Rezerv Bankası tarafından üretilen bir tahmin aracı, bu oranı yüzde 3 olarak öngördü.