×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

ABD büyüme rakamları açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Büyüme#İthalat
ABD büyüme rakamları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 15:49

ABD'nin son çeyrekteki ekonomik büyümesi yıllık yüzde 1,4 oranına hafifçe yukarı doğru revize edildi

Haberin Devamı

ABD Hükümeti yaptığı açıklamada, Amerikan ekonomisinin Ocak'tan Mart'a kadar yıllık yüzde 1,4 oranında büyüdüğünü ve bunun 2022 baharından bu yana en yavaş üç aylık büyüme olduğunu söyledi. AP'nin haberine göre tüketici harcamaları, ilk tahmin olan yüzde 2'den yalnızca yüzde 1,5 arttı.

Ticaret Bakanlığı daha önce gayri safi yurt içi hasılanın (ekonominin toplam mal ve hizmet üretimi) geçen çeyrekte yüzde 1,3 oranında arttığını tahmin etmişti.

İlk çeyreğin GSYİH büyümesi, 2023'ün son üç ayındaki yüzde 3,4'lük güçlü rakamlardan keskin bir gerileme kaydetti. Yine de bugün yayınlanan rapor, Ocak-Mart arasındaki yavaşlamanın temel olarak iki faktörden kaynaklandığını gösterdi: ithalattaki artış ve stoklardaki düşüş.

İthalat ilk çeyrekteki büyümenin yüzde 0,82 puanını düşürdü. Düşük stoklar yüzde 0,42 puan düşüş gösterdi.

Haberin Devamı

Ekonomistlerin çoğu büyümenin bu çeyrekte hız kazandığını düşünüyor. Oxford Economics'ten ABD'li ekonomist Matthew Martin, Amerikalı tüketicilerin devam eden harcamalarının etkisiyle Nisan'dan Haziran'a kadar yıllık büyüme oranının yüzde2 civarında olacağını tahmin ediyor. Atlanta Federal Rezerv Bankası tarafından üretilen bir tahmin aracı, bu oranı yüzde 3 olarak öngördü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Büyüme#İthalat

BAKMADAN GEÇME!