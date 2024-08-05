×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

ABD borsalarında deprem devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Hisse#Düşüş
ABD borsalarında deprem devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 16:38

Küresel piyasalardaki sarsıntı ABD piyasalarında da etkili olmaya başladı. Milyarlarca dolarlık kayıplar ortaya çıktı.

Haberin Devamı

ABD ekonomisinin resesyona girmesi ihtimalinin artması piyasalarda olumsuz hava estirmeye devam ediyor. Dünya piyasalarında sert düşüşler yaşanırken ABD borsalarında açılışta dev şirketlerin hisseleri çakıldı.

ABD'de Microsoft hisseleri yüzde 4,6, Alphabet yüzde 6, Tesla yüzde 12, Meta Platform yüzde 6,8 ve Amazon yüzde 8,3 düştü.

ABD'de büyük bankaların hisselerinde düşüş yaşandı ve JPMorgan yüzde 3,8, Morgan Stanley yüzde 4, BofA yüzde 5,9 kayıpla işleme başladı.

Dow Jones endeksi yüzde 2.88, S&P 500 yüzde 4.18, Nasdaq ise yüzde 5.96 düştü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Hisse#Düşüş

BAKMADAN GEÇME!