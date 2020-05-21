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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 07:09,Son Güncelleme:

ABD borsaları yükselişle kapandı

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ABD borsaları yükselişle kapandı
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Kapanışta, Dow Jones endeksi 370 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,5 artışla 24.574,28 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi de yüzde 1,7 artarak 2.971,10 puana çıktı ve mart ayından bu yana en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. Nasdaq endeksi ise yüzde 2,1 artışla 9.375,78 puana yükseldi.

Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ekonominin normalleşmesine yönelik gelişmeler ve ABD'nin önde gelen perakende mağazalarının ilk çeyrek performansları etkili oldu.

ABD'nin büyük alışveriş mağazalarından Target, ilk çeyrekte satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 arttığını, bu artışta elektronik ticaret satışlarındaki yüzde 141'lik artışın etkili olduğunu açıkladı.

Öte yandan, petrol fiyatları da talepteki toparlanmayla artış gösterdi. ABD'de Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı, TSİ 23.20 itibarıyla yüzde 5 artışla 33,55 dolardan alıcı bulurken, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varil fiyatı aynı dakikalarda yüzde 3,5 artarak 35,87 dolardan işlem gördü.

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