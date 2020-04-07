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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 07:16,Son Güncelleme:/

ABD borsaları yükselişle kapandı

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ABD borsaları yükselişle kapandı
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New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 1600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 7,7 artışla 22.679,99 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 6,7 artarak 2.655,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 7,3 yükselişle 7.913,24 puana çıktı.

Borsadaki yukarı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında zirvenin görülmesinin ardından daha sakin bir sürece girileceğine ilişkin beklentilerle ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ivme kaybetmesi belirleyici oldu.

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