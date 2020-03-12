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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 07:33,Son Güncelleme:/

ABD borsaları sert düştü

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ABD borsaları sert düştü
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Dow Jones endeksi kapanışta 1.400 puanın üzerinde değer kaybetti ve şubat ayındaki rekor kapanışının yüzde 20 gerisine düşerek "ayı piyasası"na girdi.

New York borsası, Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirmesinin ardından çarşamba gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 1.400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 5,86 azalışla 23.553,22 puana geriledi. Söz konusu değer kaybıyla endeks, 12 Şubat'ta kaydettiği 29.551,42 puanlık rekor kapanışının yüzde 20 gerisine düşerek teknik olarak "ayı piyasası"na girdi.

S&P 500 endeksi, yüzde 4,86 kayıpla 2.742,28 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,7 düşüşle 7.952,05 puana indi.

Endekslerdeki sert düşüşte, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19'u pandemi olarak nitelendirmesi ve salgının ekonomide yarattığı belirsizliğin devam etmesi etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, bugünden itibaren gecelik işlemlerde piyasaya sunulacak nakit miktarını 175 milyar dolara çıkardı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 salgınına ilişkin bu akşam saatlerinde açıklama yapacağı bildirildi.

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